قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. الموعد والنظام

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الـ16 من الشهر الجاري موعدا لسحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وحجزت 4 فرق مقعدها في ربع النهائي حتى الآن وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وريال مدريد، ويوفنتوس، بينما ستتنافس أندية مانشستر يونايتد، وإشبيلية، وروما، وشاختار دونيتسك، وبشيكتاش، وبايرن ميونيخ، وبرشلونة، وتشيلسي، على أربع بطاقات أخرى في المباريات التي تقام الأسبوع المقبل ضمن إياب دور الـ16.

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وكشف "اليويفا" عن نظام سحب قرعة ربع النهائي، حيث ستكون عشوائية على عكس قرعة دور الـ16 الموجهة.

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وهذا يعني أن دور الـ8 قد يشهد كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في حالة تجاوز "البلوغرانا" عقبة تشيلسي، أو "ديربي" مانشستر بين السيتي واليونايتد إذا تأهل الشياطين الحمر على حساب إشبيلية، وكذلك قد يكون عشاق الكالتشيو على موعد قوي مع لقاء يوفنتوس وروما إذا عبر "الجيالوروسي" من شاختار.

أما فيما يتعلق بمواعيد مباريات ربع النهائي، فستقام مواجهات الذهاب في الثالث والرابع من الشهر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الـ10 والـ11 منه.

المصدر: "اليويفا"

عمر بيكضاض