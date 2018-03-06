شاهد.. الدون رونالدو يطيح بالأمراء من دوري الأبطال

أصبح ريال مدريد أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وهز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" شباك الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من الجهة اليسرى من زميله لوكاس فاسكيز، الذي تلقى كرة بينية رائعة من الفنان ماركو أسينسيو، على ملعب "حديقة الأمراء".

وعزز الدون رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة، برصيد 12 هدفا.

وتلقى الفريق الباريسي ضربة موجعة عند الدقيقة 66 بطرد صانع ألعابه الإيطالي ماركو فيراتي، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأدرك الأوروغوياني أدينسون كافاني، التعادل للفريق الباريسي، رغم النقص العددي في صفوفه، في الدقيقة الـ 70، عندما اصطدمت الكرة به ودخلت شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

بيد أن البرازيلي كاسيميرو وضع الفريق الملكي في المقدمة مرة أخرى، قبل عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.