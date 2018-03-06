زيدان وإيمري يكشفان عن تشكيلة ريال مدريد وسان جيرمان

يشهد ملعب "حديقة الأمراء"، اليوم الثلاثاء، في الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة على صفيح ساخن بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وكشف مدربا الفريق الملكي ومضيفه الباريسي، التشكيلة الأساسية للناديين، قبل نحو ساعة من بداية المباراة، التي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

واختار الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المواجهة المصيرية ضد ضيفه الملكي:

16- ألفونسي أريولا

2-البرازيلي تياغو سيلفا

5- البرازيلي ماركوس كوريا

6- الإيطالي ماركو فيراتي

8- الإيطالي تياغو موتا

9- الأوروغوياني أدينسون كافاني

11- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا

17- الإسباني يوري بيرتشيش

25- أدريان رابيو

29- كيليان مبابي

32- البرازيلي دانييل ألفيس.

بينما سيخوض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هذه المباراة الحاسمة ضد الأمراء، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

9- الفرنسي كريم بنزيما

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو.

17- لوكاس فاسكيز

20- ماركو أسينسيو

23- الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش.

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وكان ريال مدريد، حامل اللقب، قد فاز على ضيفه الفرنسي (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: "facebook/PSG/RealMadrid"

نايف الكوردي