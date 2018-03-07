بالفيديو.. السيدة العجوز تقلب الطاولة على توتنهام

انتزع يوفنتوس بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من توتنهام بفوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وافتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل للفريق اللندني، في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية القريبة على يمين الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون.

ولكن اليوفي رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين عبر الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا، في الدقيقتين (64 و66)، على التوالي.