دوري الأبطال.. تشكيلتا يوفنتوس ومضيفه توتنهام

كشف مدربا توتنهام وضيفه يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية لخوض اللقاء بينهما، اليوم الأربعاء، في الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الإنجليزي، هذه المباراة الحاسمة ضد ضيفه الإيطالي، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- الفرنسي هوغو لوريس

5- البلجيكي يان فيرتونغين

33- بن ديفيز

2- كيران تريبر

6- الكولومبي دافينسون سانشيز

19- البلجيكي موسى ديمبلي

23- الدنماركي كريستيان ايركسن

15- إيريك داير

20- باميديلي آلي

7- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

10- هاري كين.

بينما وضع الإيطالي ماسيمليانو اليغري، مدرب اليوفي، التشكيلة الأساسية التالية للسيدة العجوز، لمواجهة الفريق اللندني:

1- جانلويجي بوفون

3- جورجيو كيلليني

15- بارزالي

4- المغربي مهدي بن عطية

12- البرازيلي أليكس ساندرو

14- الفرنسي بليز ماتويدي

6- الألماني سامي خضيرة

5- البوسني ميراليم بيانيتش

11- البرازيلي كوستا دوغلاس

9- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

10- الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكان توتنهام قد فرض التعادل على اليوفي (2-2)، على أرضه وبين جماهيره، في مباراة الذهاب.

المصدر: "twitter/SpursOfficial/juventusfc"

نايف الكوردي