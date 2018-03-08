تسيسكا موسكو يصعب من مهمته في ليون (فيديو)

خسر تسيسكا موسكو على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ليون الفرنسي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصار الفريق الفرنسي لمدافعه البرازيلي مارسيلو أنتونيو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 68، بتسديدة رأسية رائعة في الزاوية القريبة على يسار الحارس إيغور أكينفيف، بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.