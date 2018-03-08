أتلتيكو مدريد يكرم لوكوموتيف موسكو بثلاثية (فيديو)

وضع فريق أتلتيكو مدريد قدما في دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وافتتح الإسباني ساول نيغويز، التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 22، بتسديدة صاروخية، لا تصد ولا ترد، من مسافة بعيدة في الزاوية اليمنى من الحارس الروسي ماريناتو غليرمي، البرازيلي الأصلي. وأضاف المهاجم دييغو كوستا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، بحلول الدقيقة 47، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة.

واختتم كوكي قائد "الروخي بلانكوس" ثلاثية فريقه، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.