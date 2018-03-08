أتلتيكو مدريد وضيفه لوكوموتيف موسكو .. التشكيلة الأساسية

يستضيف أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، فريق لوكوموتيف موسكو، وذلك في إطار مبارايات الذهاب من دور الـ 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد ضيفه الروسي:

25- الأرجنتيني آكسيل فيرنير

20- خوان فران

3- البرازيلي فيليبي لويس

24- الأوروغوياني خوسيه خيمينيز

19- الفرنسي لوكاس هيرنانديز

6- كوكي

8- ساول نيغويز

5- الغاني توماس تييي بارتي

18- دييغو كوستا

7- الفرنسي أنطوان غريزمان

11- الأرجنتيني أنخل كوريا.

بينما اختار الروسي يوري سيمومين، المدير الفني لفريق لوكوموتيف موسكو، التشكيلة الأساسية التالية ضد مضيفه أتلتيكو مدريد.

1- ماريناتو غليرمي

14- الكرواتي فيدران تشورلوكا

5- الصربي نيمانيا بيتشينوفيتش

33- الجورجي سولومون كفيركفيليا

27- إيغور دينيسوف

20- فلاديسلاف إيغناتيف

4- البرتغالي مانويل فنرانديش

31- ماتسيه ريبوس

59- أليكسي ميرانتشوك

60- أنطون ميرانتشوك

24- البرتغالي إيدر.

🗞| TEAM NEWS Yuri Syomin names the squad for the #AtletiLoko clash pic.twitter.com/TH1RCZbst5 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) March 8, 2018

المصدر:"facebook/AtleticodeMadrid/fclokomotiv"

نايف الكوردي