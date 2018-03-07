شاهد.. حركة مشينة من ألفيس تجاه رونالدو خلال موقعة الملوك والأمراء

قام البرازيلي داني ألفيس، مدافع برشلونة سابقا، بسلوك سيء تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ريال مدريد ومضيفه باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 12 من دوري أبطال أوروبا.

ونظف داني ألفيس يده بقميص الدون رونالدو، بعد أن مسح رذاذ أنفه خلال مراقبته في إحدى المناسبات، من دون أن يلاحظه أحد، سوى عدسات الكاميرات.

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وجرت مشاحنات والتحامات بين اللاعبين أكثر من مرة خلال اللقاء، وفي واحدة منها حاول رونالدو ركل المدافع البرازيلي بعد أن قام الأخير بدفعه.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" هدف التقدم للفريق الملكي في مرمى مضيفه الباريسي (2-1)، يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، كما أحرز هدفين في مرمى الفريق الفرنسي، في لقاء الذهاب (3-1)، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ليقود الدون فريق ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي