بالفيديو.. صرخة رونالدو في حجرة ريال مدريد بعد الفوز على باريس سان جيرمان

سادت فرحة عارمة غرفة ريال مدريد لتغيير الملابس بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان (2-1)، أمس الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، والنسخة الحالية له، أول من دخل الحجرة وأطلق صرخته المشهورة "صرخة النصر - سي"، ومن ثم بدأ العناق والمصافحة بين اللاعبين، كما صافح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اللاعبين فردا فردا.

إقرأ المزيد

وجدد ريال مدريد فوزه على باريس سان جيرمان، وتفوق عليه (5-2) بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان الملكي قد تغلب على ضيفه فريق الأمراء (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف من أصل أهداف الميرنجي الخمسة، إذا سجل هدفا في مرمى مضيفه الباريسي، يوم أمس الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، وهدفين على ملعب "سانتياغو برنابيو".

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي