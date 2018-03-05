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مارسيليا يفلت من الخسارة أمام نانت في "الليغ 1"

الرياضة

مارسيليا يفلت من الخسارة أمام نانت في
AFP
صورة من الأرشيف
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فلت نادي مرسيليا من الخسارة أمام ضيفه نانت بإدراكه التعادل في الوقت الضائع (1-1)، في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليغ 1).

وتقدم نانت بهدف مبكر حمل توقيع ليو دوبوا، في الدقيقة (11)، وانتظر مارسيليا حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف التعادل عن طريق فلوران توفين.

ورفع مرسيليا رصيده بهذه النتيجة إلى 56 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف موناكو الثاني، بينما ارتقى نانت إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة.

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وفي مباريات أخرى، واصل ليون مسلسل إهدار النقاط بتعادله مع مضيفه مونبلييه (1-1)، وتغلب باريس سان جيرمان المتصدر على تروا بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة فاز نادي "كان" على ضيفه ستراسبورغ، فيما انتهى لقاء سانت إيتيان وديغون بالتعادل الإيجابي (2-2).

المصدر:GOAL24

عمر بيكضاض

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