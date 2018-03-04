التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مونبلييه وليون في الدوري الفرنسي

واصل ليون مسلسل إهدار النقاط بتعادله مع مضيفه مونبلييه 1-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق اللاعب البلجيكي إيزاك مبينزا في (د.8)، قبل أن يتمكن المهاجم ماريانو دياز، من إحراز هدف التعادل للضيوف في (د.58).

وهي المباراة السادسة على التوالي لليون من دون تحقيق أي فوز، فاكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيصبح ليون متخلفا بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث في حال فوز صاحبه مرسيليا على نانت لاحقا.

وفاز كاين على ضيفه ستراسبورغ بهدفين لانزو كريفالي في (د.43) وفريديريك جيلبير في (د.87).

ارتفع رصيد كان إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد ستراسبورغ، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير