آل الشيخ يتفق مع WWE على استضافة بلاده منافسات المصارعة لـ10 سنوات

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تركي آل الشيخ، اتفاقية مع منظمة WWE تنص على تنظيم الأخيرة منافساتها بشـكل حصري في السعودية لمدة 10 سنوات.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها اليوم في الرياض تركي آل الشيخ، وفينس مكمان رئيس مجلس إدارة منظمة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، تنظيم المنظمة العديد من فعاليات المصارعة في السعودية، بوجود عدد من المصارعين العالميين والأساطير المشاهير.

وتنص الاتفاقية على تنظيم عدد من المنافسات مثل (RumbIe RoyaI) والفريق الثنائي (Team Tag) ومنافسات الحزام (Title Raw) والسلم، وغيرها من المنافسات التي ستقام في السعودية لأول مرة في تاريخ هذا النوع من الألعاب.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوقع تفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات pic.twitter.com/XRmvDlXS7o — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) February 28, 2018

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المصدر: سبق

أليكسي اسبر