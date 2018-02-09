قرارات جديدة لهيئة الرياضة السعودية

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم عدد من القرارات.. تتعلق بالمسابقات المحلية.

وجاءت القرارات الجديدة على النحو التالي:

1- زيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين ( الأندية الممتازة ) لتصبح 16 فريقا من الموسم القادم، على أن تعلن لاحقا الآلية الخاصة بذلك.

2- إطلاق اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح : دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

3- تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى.

4- زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين بالإضافة لـ 2 من مواليد المملكة.

5- دعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين بالإضافة لـ 2 من المواليد.

6- تغيير نظام اللعب بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية الوطن، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام القادمة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

7- كأس السوبر سيقام بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس، وسيكون تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر وبجائزة مقدارها 2 مليون ريال.

8- تأسيس الاتحاد السعودي للهجن وتكليف الأمير فهد بن جلوي ليكون رئيسا للاتحاد.

9- الاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وكذلك قياس مبادرة أدعم ناديك وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك، بالإضافة للاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

المصدر: "okaz.com.sa"

نايف الكوردي