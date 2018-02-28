الإصابة تبعد نادال عن بطولة أكابولكو المكسيكية

أعلن الإسباني رافائيل نادال (31 عاما) المصنف ثانيا عالميا، اليوم الأربعاء، انسحابه من بطولة أكابولكو للتنس، بسبب تجدد إصابة قديمة في وركه الأيمن.

وقال نادال المتوّج مرتين بلقب البطولة المكسيكية عامي 2005 و2013 في مؤتمر صحفي: "كان هدفي وحلمي أن أخوض البطولة، لكن للأسف، شعرت أمس بألم في ساقي خلال التدريب، في مكان الإصابة ذاتها التي واجهتني في أستراليا".

ولم يشارك الماتادور في أية مباراة منذ يناير الماضي عندما انسحب في المجموعة الخامسة من ربع نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، أمام الكرواتي مارين سيليتش.

إقرأ المزيد

وذكر نادال الذي خسر المركز الأول عالميا أمام غريمه السويسري روجر فيدرر، أن الأطباء في المكسيك حذروه من مغبة تفاقم إصابته حال مشاركته في البطولة، موضحا: "لا زلت لا أعرف ما هي الإصابة بالضبط.. لا تبدو سيئة مثل أستراليا".

وهذه البطولة السادسة تواليا التي ينسحب منها نادال أو خلالها، بعد أستراليا، بريزبين، لندن، باريس وبازل.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر