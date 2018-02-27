فيدرر يتوج بجائزة أفضل رياضي
فاز لاعب التنس السويسري، روجر فيدرر، المصنف أول عالميا، اليوم الثلاثاء، بجائزة لاوريوس كأفضل رياضي في العام.
وتفوق فيدرر، على لاعب التنس الإسباني، نادال، ونجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وترشح للجائزة أيضا، 3 رياضيين بريطانيين، وهم السائق لويس هاميلتون، والدراج كريس فروم، والعداء مو فرح.
🏆 6 x Laureus Sports Award winner— #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018
🏆 8 x @Wimbledon Champion
🏆 6 x @AustralianOpen Champion
🏆 5 x @usopen Champion
🏆 World No. 1
Say hello to your Laureus World Sportsman of the Year.#Laureus18pic.twitter.com/RM1i9xx1vR
وتعد هذه المرة الخامسة التي يتوج فيها، فيدرر بهذه الجائزة، بعد أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.
وتوج فيدرر أيضا اليوم، بجائزة لاوريوس لأفضل عودة.
"Last year, it was just a dream come true."— #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018
- @rogerfederer reflects on his win for Comeback of the Year. #Laureus18pic.twitter.com/E4GxOmfTyP
وتوج فيدرر، العام الماضي ببطولتي غراند سلام، وهما أستراليا المفتوحة وويمبلدون.
كما فازت الأمريكية سيرينا ويليامز بجائزة أفضل رياضية للمرة الرابعة في مشوارها فيما عادت جائزة أفضل فريق لمرسيدس.
المصدر: وكالات
فادي سيمير