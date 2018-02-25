ميلان يروض ذئاب روما في عقر دارهم.. فيديو

تاريخ النشر: | 22:00 GMT | الرياضة

Reuters

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أسقط فريق ميلان مضيفه روما في عقر داره (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاحد، على ملعب الأولمبيكو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وأحرز ثنائية الروسونيري كل من اللاعبين الشابين: المهاجم المتألق باتريك كوتروني (20 عاما) والمدافع دافيد كالابري (21 عاما)، في الدقيقتين (48، 74) على التوالي.

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وأخفق فريق روما، بعد هذه الهزيمة، ليس فقط في استعادة المرتبة الثالثة، بل وتراجع إلى المركز الخامس، برصيد 50 نقطة.

بينما حقق ميلان، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، ولكنه بقي في المركز السابع على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي