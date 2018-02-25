نسور لاتسيو تعود بصيد ثمين من سوسولو.. فيديو

خرج فريق لاتسيو بفوز ثمين من ملعب مضيفه سوسولو، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، لاعب خط وسط فريق لاتسيو، هدفين للنسور، في الدقيقتين (7 و46)، وتخللهما هدف زميله المهاجم شيرو ايموبيلي الذي سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 31، من عمر المباراة، التي أكملها أصحاب الأرض في الدقيقة 62، بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع المونتينيغري آدام ماروسيتش.

وحقق لاتسيو، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 52 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، بانتظار نتيجة مباراة القمة بين روما وضيفه ميلان، في وقت لاحق من اليوم، على ملعب الأولمبيكو.

في المقابل، مني فريق سوسولو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 23 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي