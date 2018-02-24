محمد صلاح يصطاد عدة عصافير بحجر واحد

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عدة أرقام بتسجيله هدفا في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد (4-1)، اليوم السبت، وذلك ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتربع الفرعون محمد صلاح على عرش صدارة هدافي البريمير ليغ برصيد 23 هدفا، رغم تساويه بعدد الأهداف مع هاري كين مهاجم توتنهام، كون الأخير أحرز 4 أهداف من ركلات الجزاء.

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كما أصبح النجم المصري أول لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز يساهم في تسجيل 31 هدفا هذا الموسم، بواقع 23 هدفا و8 تمريرات حاسمة.

وعادل محمد صلاح، وفي أقل من سبعة أشهر، رقم نجم الريدز السابق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، كأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف في موسم واحد منذ (2013-2014)، برصيد 31 هدفًا في 37 مباراة، وهو نفس عدد المباريات التي احتاجها مهاجم برشلونة الحالي لتحقيق هذا الرقم.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي