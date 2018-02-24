فيديو.. الفرعون صلاح يتألق!

اكتسح ليفربول ضيفه وست هام يونايتد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الألماني إيمري جان التسجيل للريز، عند الدقيقة الـ 29 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية في الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من ضربة زاوية من الجهة اليمنى.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة، بحلول الدقيقة 51، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

وأضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من هدف زميله صلاح.

وقلص ميشيل أنطونيو الفارق للضيوف، في الدقيقة 59.

ووسع المهاجم السنغالي ساديو ماني الفارق للريدز من جديد، بحلول الدقيقة 77.

وحقق ليفربول، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى مركز الوصافة، برصيد 57 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة فريق مانشستر يونايتد، الذي يستضيف فريق تشيلسي، في قمة مباريات هذه المرحلة، غدا الأحد.

بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 30 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي