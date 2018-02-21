ميسي يفك عقدة تشيلسي ولكن! (فيديو)

تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من فك عقدته التهديفية أمام تشيلسي، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه برشلونة في اللقاء الذي جمع البلوز والبارسا أمس، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة (75) بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله الرسام أندريس إنييستا، ليضعها في شباك حارس مرمى تشيلسي.

ورغم أن البرغوث فك عقدته التهديفية أمام تشيلسي التي لازمته قرابة 12 عاما، فإن الصحف العالمية اهتمت أكثر بالأداء الذي قدمه قائد منتخب الأرجنتين في المباراة، فقد سدد كرة واحدة على مرمى تشيلسي طيلة الـ90 دقيقة، وهذا هو أسوأ مؤشر للاعب هذا الموسم.

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فعادة ما صوب البرغوث ما بين 5 إلى 7 تسديدات على المرمى في المباريات التي خاضها مع البارسا هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو في دوري الأبطال.

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المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض