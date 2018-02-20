شاهد.. برشلونة ينجز مهمته أمام تشيلسي في لندن

خرج فريق برشلونة الإسباني بنتيجة إيجابية من ملعب مضيفه تشيلسي الإنجليزي، "ستامفورد بريدج"، بتعادله معه (1-1) اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ويليان هدف التقدم للفريق اللندني، بحلول الدقيقة 63، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، على يسار الحارس الألماني تير شتيغن. وذلك بعد أن عاند سوء الطالع اللاعب البرازيلي، في الشوط الأول، عندما سدد كرتين خطرتين، الأولى ارتدت من القائم الأيمن والثانية الأيسر.

ورد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل، في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وهو الهدف الأول للبرغوث الأرجنتيني في مرمى تشيلسي، حتى الآن في مسيرته.

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وسيحتاج فريق برشلونة إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو"، لبلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، بينما صعب فريق تشيلسي مهته كثيرا بعد هذا التعادل في معقله، في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل، من الفريق الكتالوني.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي