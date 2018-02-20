بالفيديو.. بايرن ميونيخ يكتسح بيشكتاش التركي

ألحق بايرن ميونيخ الألماني هزيمة ساحقة بضيفه بيشكتاش التركي (5-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تلقى الفريق التركي ضربة موجعة في الدقيقة الـ 16، بطرد مدافعه الكرواتي دوماغوي فيدا، قبل أن يفتتح النجم الألماني توماس مولر مهرجان الأهداف قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للشوط الأول، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وضاعف الفرنسي كينغسلي مومان النتيجة، عند الدقيقة 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز توماس مولر تقدم الفريق الألماني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة 66، بتسديدة في الزاوية القريبة اليمنى.

وأضاف المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع للديناصور البافاري، بحلول الدقيقة 79، من متابعة لكرة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد النجم روبرت ليفاندوفسكي ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والخامس للبافاري، قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وأصبح فريق بايرن ميونيخ، بعد هذا الفوز الساحق، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ، بينما يحتاج الفريق التركي لـ "معجزة كروية" حقيقية، لتعويض هزيمته الساحقة هذه، وانتزاع بطاقة التأهل من العملاق البافاري.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي