تشكيلة تشيلسي وضيفه برشلونة

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج"، اليوم الثلاثاء، في الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اللقاء المرتقب بين تشيلسي وضيفه برشلونة، ضمن ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية للبلوز، لمواجهة ضيفه الكتالوني:

13- البلجيكي تيبو كورتوا

28- الإسباني سيزار أزبيليكويتا

3- الإسباني ماركوس ألونسو

2- الألماني أنتونيو روديغر

27- الدنماركي أنرياس كريستنسن

4- الإسباني سيسك فابريغاس

22- البرازيلي ويليان

10- البلجيكي إدين هازارد

11- الإسباني بيدرو رودريغيز

15- النيجيري فيكتور موزيس

7- الفرنسي نغولو كانتي.

في المقابل، اختار إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، ضد الإرستقراطيين:

1- الألماني تير شتيغن

3- جيرارد بيكيه

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

5- سيرجيو بوسكيتس

8- أندرياس إنييستا

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

15- البرازيلي باولينيو

18- جوردي آلبا

20- سيرجي روبيرتو

23- الفرنسي صاموئيل أومتيتي.

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المصدر: "twitter/ChelseaFC/fcbarcelona"

نايف الكوردي