روسيا تقسو على الولايات المتحدة وتبلغ ربع نهائي مسابقة هوكي الجليد

تغلب المنتخب الروسي لهوكي الجليد على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وقدم المنتخب الروسي أداء متميزا وسيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها واستطاع الفوز في أشواط المباراة الثلاثة بواقع 1-0 و2-0 و1-0 ، لينهي اللقاء بفوز ساحق 4-0.

Молодцы! Хоккеисты сборной России победили американцев и напрямую пробились в 1/4 финала ОИ-2018 https://t.co/bGWH8v7WxPpic.twitter.com/BAghufZDIE — Р-Спорт (@rsportru) February 17, 2018

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وسجل للمنتخب الروسي نيكولاي براخوركين هدفين في الدقيقتين 8 و23، وإيليا كوفالتشوك هدفين في الدقيقتين 40 و41، وبهذين الهدفين أصبح كوفالتشوك الهداف التاريخي لروسيا في الأولمبياد بـ13 هدفا وكسر الرقم السابق المسجل باسم بافل بوري بـ11 هدفا.

وبهذا الفوز تصدر الفريق الروسي المجموعة الثانية بـ6 نقاط وتأهل مباشرة للدور ربع النهائي للمسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر