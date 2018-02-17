روسيا تبلغ نصف نهائي هوكي الجليد للسيدات من بوابة سويسرا

تأهل المنتخب الروسي إلى نصف نهائي مسابقة هوكي الجليد للسيدات، على حساب نظيره السويسري بفوزه عليه 6-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ.

وقدم المنتخب الروسي أداء رائعا وسيطر على مجريات الأشواط الثلاثة للمباراة ليحسم اللقاء بفوز ساحق بنتيجة 6-2، بواقع 1-0 و2-2 و3-0.

Женская сборная России по хоккею обыграла швейцарок и вышла в полуфинал ОИ-2018. Это лучший результат наших хоккеисток в истории! https://t.co/ppo8eCDZrxpic.twitter.com/EcU3oS5FXh — Р-Спорт (@rsportru) February 17, 2018

وسجل للمنتخب الروسي آنا شوخينا هدفان في الدقيقتين 8 و54، وفيكتوريا كوليتشوفا في الدقيقة 34، وليانا غانييفا في الدقيقة 39، ويلينا ديرغاتشيوفا في الدقيقة 48، وأولغا سوسينا في الدقيقة 60.

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وسجل هدفي المنتخب السويسري كل من ألينا ميولير ولارا شتالدير في الدقيقتين 21 و32 على الترتيب.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الأولمبياد التي تصل سيدات روسيا للدور نصف النهائي لمسابقة هوكي الجليد، وكان أفضل مركز للمنتخب هو الخامس، وذلك خلال أولمبياد 2002 في الولايات المتحدة.

وسيواجه المنتخب الروسي في الدور نصف النهائي للمسابقة منتخب كندا.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر