ضبط أول حالة تناول منشطات في الأولمبياد الشتوي

بات الياباني كي سايتو متسابق التزحلق السريع على الجليد، أول رياضي يخضع لفحص منشطات إيجابي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وسقط سايتو (21 عاما) في فحص المنشطات الذي أقيم قبل المنافسات، بحسب ما أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، مشيرة إلى اكتشاف مادة "أسيتالوزاميد"، وهي عبارة عن عنصر كيميائي يستخدم لإخفاء وجود مواد ممنوعة في فحوص المنشطات.

وأوضحت المحكمة أن الرياضي الياباني وافق على عقوبة "إيقاف مؤقتة" في انتظار تحقيق شامل في القضية، وأنه غادر القرية الأولمبية.

Один из шорт-трекистов олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на зимних Играх в южнокорейском Пхенчханеhttps://t.co/In6DwllFgt — Р-Спорт (@rsportru) February 12, 2018

وفي أول تعليق له على الإعلان، أكد سايتو رغبته في الكفاح من أجل إثبات براءته لأنه لا يذكر بحسب قوله تناوله لهذه المادة.

وبات سايتو، وهو طالب جامعي يتخصص بالعلوم الطبيعية، أول ياباني في تاريخ الألعاب الشتوية يثبت تورطه في المنشطات، بحسب ما أفاد رئيس البعثة اليابانية إلى الألعاب ياسوو سايتو.

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ووصل سايتو إلى بيونغ تشانغ في الرابع من فبراير/شباط، قبل خمسة أيام من حفل الافتتاح الرسمي. وتم إيقاظه في الليلة الأولى من قبل مسؤولي فحوص المنشطات، وأخذت منه عينتان للفحص.

وأكد ياسوو سايتو أن العينتين كانتا إيجابيتين.

وكان كي سايتو ضمن الفريق الياباني في سباق التتابع (3 آلاف م) للتزحلق السريع ضمن بطولة العالم للناشئين 2013 و2014، واللتين حلت فيهما اليابان ثالثة. وخلال الألعاب الحالية، أدرج اسمه كبديل ضمن منافسات 5 آلاف م، وكان من المحتمل أن يشارك في سباقات أخرى.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر