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الرياضيون الروس يتوّجون بفضية المنتخبات للتزحلق الفني على الجليد في الأولمبياد

الرياضة

الرياضيون الروس يتوّجون بفضية المنتخبات للتزحلق الفني على الجليد في الأولمبياد
Sputnik Владимир Песня
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أحرز الرياضيون الروس الميدالية الفضية للمنتخبات في التزحلق الفني على الجليد، اليوم الاثنين، خلال اليوم الثالث من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وصعد الرياضيون الروس على منصة التتويج بعد أن استطاع الثنائي الروسي المكون من يكاتيرينا بوبروفا ودميتري سولوفيوف إحراز المركز الثالث في مسابقة الرقص الفني على الجليد بجمعهما 110.43 نقطة.

فيما كان المركز الأول من نصيب الثنائي الكندي المكون من تيسا فيرتشو وسكوت موير بعد جمعهما 118.10 نقطة، والثاني للثنائي الأمريكي المكون من أليكسا شيبوتاني وماي بـ112.01 نقطة.

وبذلك ضمن الفريق الروسي التتويج بالميدالية الفضية بالمجموع العام للفرق بـ66 نقطة، ومثل الفريق الروسي كل من ميخائيل كاليادا ويفغينيا ميدفيديفا وألينا زاغيتوفا ويفغينيا تاراسوفا وفلاديمير ماروزوف وناتاليا زابياكو وألكسندر إنبيرت ويكاتيرينا بوبروفا ودميتري سولوفيوف.

 بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الفريق الكندي بـ73 نقطة، فيما جاءت أمريكا في المركز الثالث بـ62 نقطة.

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وهذه هي الميدالية الثانية للرياضيين الروس في الأولمبياد، بعد الميدالية البرونزية التي توّج بها سيميون يليستراتوف في مسابقة التزحلق في المضمار القصير (شورت تريك).

يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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