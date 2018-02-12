الرياضيون الروس يتوّجون بفضية المنتخبات للتزحلق الفني على الجليد في الأولمبياد

أحرز الرياضيون الروس الميدالية الفضية للمنتخبات في التزحلق الفني على الجليد، اليوم الاثنين، خلال اليوم الثالث من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وصعد الرياضيون الروس على منصة التتويج بعد أن استطاع الثنائي الروسي المكون من يكاتيرينا بوبروفا ودميتري سولوفيوف إحراز المركز الثالث في مسابقة الرقص الفني على الجليد بجمعهما 110.43 نقطة.

Фигуристы принесли сборной России 2-ю медаль ОИ, завоевав серебро в командном турнире https://t.co/wsHwZnzoa9pic.twitter.com/h65CTqrSGu — Р-Спорт (@rsportru) February 12, 2018

فيما كان المركز الأول من نصيب الثنائي الكندي المكون من تيسا فيرتشو وسكوت موير بعد جمعهما 118.10 نقطة، والثاني للثنائي الأمريكي المكون من أليكسا شيبوتاني وماي بـ112.01 نقطة.

Первые медали у фигуристов и еще семь комплектов будут разыграны в третий день ОИ https://t.co/nb6XY5SJ5Wpic.twitter.com/JZTnm51Rb0 — Р-Спорт (@rsportru) February 11, 2018

وبذلك ضمن الفريق الروسي التتويج بالميدالية الفضية بالمجموع العام للفرق بـ66 نقطة، ومثل الفريق الروسي كل من ميخائيل كاليادا ويفغينيا ميدفيديفا وألينا زاغيتوفا ويفغينيا تاراسوفا وفلاديمير ماروزوف وناتاليا زابياكو وألكسندر إنبيرت ويكاتيرينا بوبروفا ودميتري سولوفيوف.

Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Наталья Забияко, Александр Энберт, Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, Владимир Морозов и Евгения Тарасова -- наши герои!

Лучшие фото с соревнований: https://t.co/DerrEzyJktpic.twitter.com/IAzMVRn8Bu — Чемпионат (@championat) February 12, 2018

بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الفريق الكندي بـ73 نقطة، فيما جاءت أمريكا في المركز الثالث بـ62 نقطة.

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وهذه هي الميدالية الثانية للرياضيين الروس في الأولمبياد، بعد الميدالية البرونزية التي توّج بها سيميون يليستراتوف في مسابقة التزحلق في المضمار القصير (شورت تريك).

يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر