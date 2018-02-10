الروسي يليستراتوف يهدي بلاده الميدالية الأولمبية الأولى
منح الروسي سيميون يليستراتوف الميدالية الأولى لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ما بين (9 و25) فبراير/شباط الجاري.
وحصل سيميون يليستراتوف على الميدالية البرونزية، لمسابقة التزحلق في المضمار القصير (شورت تريك)، بعد أن حل في المركز الثالث، قاطعا مسافة السباق (1500 م) بزمن قدره (2:10.687) دقيقة.
МОЛНИЯ— Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2018
СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ! БРОНЗА! Первая медаль наших спортсменов!https://t.co/b7m1OB9osXpic.twitter.com/yeqwmU7itn
بينما أحرز الكوري الجنوبي، ليم هاي جون الميدالية الذهبية، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره (2:10.485) دقيقة، وذهبت الميدالية الفضية إلى الهولندي سينكي كنيغت، الذي حل في المرتبة الثانية، بزمن قدره (2:10.555) دقيقة.
يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.
المصدر: RT
نايف الكوردي