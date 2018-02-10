الذهبية الأولى لأولمبياد 2018 تذهب إلى السويد

توجت السويدية شارلون كالا بالميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، من 9 وحتى 25 فبراير الجاري.

وأحرزت شارلون كالا المركز الأول في مسابقة التزلج على الثلج "سكيليتون"، اليوم السبت، قاطعة مساقة السباق البالغة 15 كلم، بزمن قدره (40:44.9 دقيقة)، تاركة الميدالية الفضية للنرويجية ماريت بيورغين، حاملة ذهبية أولمبياد سوتشي 2014، في نفس المسابقة.

إقرأ المزيد

كما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الفنلندية كريستا بارماكوفسكي، التي وصلت إلى خط النهاية متأخرة بفارق (10.1 ثانية)، عن صاحبة المركز الأول.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي