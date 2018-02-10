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الذهبية الأولى لأولمبياد 2018 تذهب إلى السويد

الرياضة

الذهبية الأولى لأولمبياد 2018 تذهب إلى السويد
Sputnik
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توجت السويدية شارلون كالا بالميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، من 9 وحتى 25 فبراير الجاري.

وأحرزت شارلون كالا المركز الأول في مسابقة التزلج على الثلج "سكيليتون"، اليوم السبت، قاطعة مساقة السباق البالغة 15 كلم، بزمن قدره (40:44.9 دقيقة)، تاركة الميدالية الفضية للنرويجية ماريت بيورغين، حاملة ذهبية أولمبياد سوتشي 2014، في نفس المسابقة.

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كما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الفنلندية كريستا بارماكوفسكي، التي وصلت إلى خط النهاية متأخرة بفارق (10.1 ثانية)، عن صاحبة المركز الأول.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي 

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