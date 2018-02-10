الذهبية الأولى لأولمبياد 2018 تذهب إلى السويد
توجت السويدية شارلون كالا بالميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، من 9 وحتى 25 فبراير الجاري.
وأحرزت شارلون كالا المركز الأول في مسابقة التزلج على الثلج "سكيليتون"، اليوم السبت، قاطعة مساقة السباق البالغة 15 كلم، بزمن قدره (40:44.9 دقيقة)، تاركة الميدالية الفضية للنرويجية ماريت بيورغين، حاملة ذهبية أولمبياد سوتشي 2014، في نفس المسابقة.
Шведка Калла стала первой чемпионкой Игр-2018 🥇— Чемпионат (@championat) February 10, 2018
Россиянки не попали в медали, но выступили очень достойно: https://t.co/LAKBBRaLjC#Olympics#PyeongChang2018#ОИ2018#Пхенчхан2018pic.twitter.com/nzpwKryZ4Z
كما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الفنلندية كريستا بارماكوفسكي، التي وصلت إلى خط النهاية متأخرة بفارق (10.1 ثانية)، عن صاحبة المركز الأول.
المصدر: "championat.com"
نايف الكوردي