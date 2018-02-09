رسميا.. انطلاق "أولمبياد السلام 2018"

جرت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (14:00)، بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مراسم حفل افتتاح النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

ويتنافس أكثر من 2900 رياضي ورياضية على 102 أطقم من الميداليات، في 15 مسابقة، في أول حدث رياضي عالمي كبير للعام 2018، قبل العرس الكروي الكبير روسيا 2018، الصيف القادم.

وأطلق على هذه الدورة تسمية (أولمبياد السلام) وسط تقارب بين الكوريتين، بعد قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المشاركة في الأولمبياد بإرسال شقيقته كيم يو جونغ على رأس وفد رفيع المستوى لحضور حفل افتتاح أولمبياد 2018، لتدخل التاريخ كأول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة، يزور كوريا الجنوبية منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953، وأعقبتها هدنة جعلت الكوريتين عمليا في حالة حرب في غياب اتفاق سلام.

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وأرسلت بيونغ يانغ بعثة تضم 22 رياضيا إلى سيئول، إضافة إلى أفراد أخرى من مسؤولي الجهاز التدريبي وأطباء وغيرهم، وسيدافع عشرة من الرياضيين عن ألوان كوريا الشمالية، بينما سيلعب 12 منهم في فريق مشترك مع كوريا الجنوبية لهوكي الجليد للسيدات.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي