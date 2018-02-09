حدث تاريخي .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تصافح رئيس جارتها الجنوبية!

شهدت مراسم حفل افتتاح النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، حدثا تاريخيا، حيث التقت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي برئيس كوريا الجنوبية، مستضيفة الألعاب.

وصافحت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وذلك خلال مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي انطلقت رسميا، اليوم الجمعة، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وتستمر حتى 25 فبراير/شباط الجاري.

BREAKING: Sister of North Korean leader shakes hands with South Korean president in historic meeting during opening ceremony. #Pyeongchang2018https://t.co/TLZ2iuQoGn — AP Sports (@AP_Sports) February 9, 2018

ودخلت كيم يو جونغ، التي وصلت على رأس وفد رفيع المستوى لحضور حفل افتتاح أولمبياد 2018، التاريخ كأول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة يزور كوريا الجنوبية منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953، وأعقبتها هدنة جعلت الكوريتين عمليا في حالة حرب في غياب اتفاق سلام.

المصدر: "twitter.com/AP_Sports"

نايف الكوردي