كم كان سيبلغ أسعار هؤلاء النجوم في يومنا هذا؟!

أجرت صحيفة "blastingnews" الإيطالية دراسة مثيرة للاهتمام، حددت من خلالها سعر العديد من أساطير كرة القدم فيما لو كانوا في فترة تألقهم الذهبية في الوقت الحالي.

وشملت الدراسة كل من الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، والبرازيلي، رونالدو، والفرنسي، ميشيل بلاتيني، والهولندي، فان باستن.

وتصدر الظاهرة رونالدو القائمة كأغلى لاعب..

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RT

يذكر أن البرازيلي، نيمار دا سيلفا، يتربع على عرش صدارة اللاعبين الأغلى في العالم بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بصفقة قياسية جعلته الأغلى بتاريخ الساحرة المستديرة حتى الآن، وذلك مقابل 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو) خلال الميركاتو الصيفي عام 2017.

المصدر: it.blastingnews.com

أليكسي اسبر