شاهد.. الفرعون صلاح ومصباح "علاء الدين"

نشر النجم المصري محمد صلاح صورة داعب من خلالها جماهير فريقه ليفربول بعد تألقه أمس الأحد، حيث ساهم في فوز فريقه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

وعرض "صلاح" صورة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حاملا فانوس علاء الدين في إشارة منه إلى جماهير نادي ليفربول بأنه يستطيع أن يصنع الفارق في أي وقت.

وكان صلاح قد صنع الهدف الأول للريدز في الدقيقة 6، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول، في اللقاء الذي انتهى بهدفين نظيفين لليفربول، وذلك، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وبهذا الهدف، رفع النجم المصري رصيده إلى 22 هدفا، وانفرد بمركز الوصافة في قائمة هدافي البيريمير ليغ، مقلصا الفارق إلى هدف واحد بينه وبين المتصدر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: "مواقع مصرية"