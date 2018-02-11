شاهد.. الفرعون صلاح يتوهج!

تغلب فريق ليفربول اعلى مضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، في المباارة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الريدز، أصحاب الأرض بهدف سريع أحرزه، بحلول الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة هيأها له زميله المصري محمد صلاح على طبق من ذهب.

وعاد النجم محمد صلاح، في الدقيقة 42، وأحرز بنفسه الهدف الثاني للريدز، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى، وذلك بعد جملة تكتيكية رائعة بينه وبين روبرتو فيرمينو، الذي رد له الجميل بالمثل، بتمرير كرة رائعة له بالكعب على طبق من ذهب أيضا.

ورفع النجم المصري رصيده إلى 22 هدفا، وانفرد بمركز الوصافة في قائمة هدافي البيريمير ليغ، مقلصا الفارق إلى هدف واحد بينه وبين المتصدر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وبدوره رفع ليفربول رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 54 نقطة، في المركز الثالث، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين صاحب مركز الوصافة، مانشستر يونايتد، الذي مني بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد.

بينما بقي فريق ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر في البريمير ليغ، برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي