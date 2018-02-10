فيديو.. البورسعيدي يكتسح ضيفه غرين الزامبي
twitterAlMasrySC
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وضع نادي المصري البورسعيدي قدما له في دور المجموعات الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوزه العريض على ضيفه غرين بوفالوس الزامبي (4-0)، اليوم السبت، ضمن الدور التمهيدي.
وتوالى على تسجيل رباعية الفريق المصري كل من، إسلام صلاح، وأريستيد بانسيه، ومحمد كوفي، وإسلام عيسى، في الدقائق الـ (14، 40، 52، 81) على التوالي، على استاد بورسعيد.
وأصبح المصري البورسعيدي، بعد هذا الفوز المطمئن، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المجموعات الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
تشكيل #المصري لمباراة جرين بافالوز الزامبى #AlMasrySC#CAFCCpic.twitter.com/mS4vQ9ipr3— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 10, 2018
المصدر: "twitter/AlMasrySC"
نايف الكوردي
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