شاهد.. جماهير المصري تشعل مدرجات "بورسعيد" بعد غياب طويل
تدفق جمهور غفير، اليوم السبت، وبعد غياب طويل دام 6 سنوات، إلى استاد بورسعيد، لمساندة نادي المصري ضد ضيفه غرين بوفالوس الزامبي، ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
اجواء ما قبل مباراة المصري وجرين بافالوز الزامبى#AlMasrySC#CAFCCpic.twitter.com/rTzQnCmedF— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 10, 2018
وأشعلت جماهير النادي المصري مدرجات ستاد بورسعيد بالغناء والأهازيج والرقص في المدرج البحري والغربي بخلاف وضعهم على المدرج الشرقي لافتة الرحمة على شهداء الوطن.
ما قبل مباراة المصري وجرين بافالوز الزامبى#AlMasrySC#CAFCCpic.twitter.com/JTxkRTGmLV— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 10, 2018
وتعود جماهير المصري، بعد 6 سنوات، لتشجيع فريقها على ستاد بورسعيد، وذلك بعد أن وافقت الجهات الأمنية إقامة مباريات النادي المصري الإفريقية في هذا الملعب، عقب حادثة مباراة الأهلي والمصري، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي.
ما قبل مباراة المصري وجرين بافالوز الزامبى#AlMasrySC#CAFCCpic.twitter.com/XGysqfC31C— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 10, 2018
المصدر: "shorouknews.com"
نايف الكوردي