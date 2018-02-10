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ديبورتيفو ألافيس يغرق الغواصات الصفراء (فيديو)

الرياضة

ديبورتيفو ألافيس يغرق الغواصات الصفراء (فيديو)
Reuters Albert Gea
فريق ديبورتيفو ألافيس - صورة من الأرشيف
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خسر فريق فياريال في عقر داره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز الثنائي، المدافع الإيطالي رودريغو إلي، والمهاجم إيباي غوميز، هدفي ديبورتيفو ألافيس، في الدقيقتين (39، 71) على الترتيب. بينما سجل المهاجم الكولومبي كارلوس باكا هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، بحلول الدقيقة 77، من عمر المباراة.

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ومني فريق فياريال، بذلك بالهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 37 نقطة، ويبقى في المركز الخامس.

بينما في المقابل، حقق فريق ديبورتيفو ألافيس انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا. 

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي  

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