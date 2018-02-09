لاس بالماس يقتنص نقطة من بيلباو.. فيديو

خرج فريق لاس بالماس بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو، إثر تعادله معه من دون أهداف، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى الفريق الباسكي بنقطة واحدة، بعد أن تعادل للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، مقابل هزيمة في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 28 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر.

بينما رفع لاس بالماس رصيده بعد هذا التعادل إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن عشر، في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي