روسية حسناء تتحدى مقاتلة برازيلية شرسة (فيديو)

تواجه البرازيلية كريستين سيبورغ، متحديتها الروسية يانا كونيتسكايا، في نزال الدفاع عن لقب بطلة العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يوم 3 مارس/آذار، في لاس فيغاس الأمريكية.

وسيكون نزال كريستين سيبورغ ومتحديتها يانا كونيتسكايا، على لقب بطلة العالم للوزن الخفيف المتوسط، هو الرئيسي ضمن نزالات دورة "222 - UFC".

وأحرزت كريستين سيبورغ لقب بطلة العالم، في يوليو/تموز الماضي، بفوزها على الأمريكية تونيا ايفنغر، ومن ثم دافعت عن اللقب بنجاح ضد متحديتها الأمريكية الأخرى هولي هولمز، إثر تغلبها عليها بالنقاط، في نزال مثير جمعهما، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، في لاس فيغاس أيضا، وذلك ضمن سهرة دورة "UFC 219".

Cyborg lands a flurry at the end of the round and catches Holm!!@CrisCyborg#UFC219pic.twitter.com/AtWkW0tTWu — UFC (@ufc) December 31, 2017

وحققت كريستين جوستينو (سيبورغ)، (32 عاما)، 19 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 16 بالضربة القاضية وثلاثة بالنقاط، مقابل هزيمة واحدة كانت في بداية مسيرتها في العام 2005، في حين انتهت مواجهة واحدة من دون نتيجة.

#ufc222🔥 Публикация от Yana Kunitskaya (@yanamma) Фев 7, 2018 в 3:45 PST

بينما في المقابل، سيكون هذا النزال الأول للمقاتلة يانا كونيتسكايا (28 عاما)، ضمن منظمة (UFC)، وخاضت 14 نزالا ضمن المنظمات الأخرى، حققت خلالها 10 انتصارات، مقابل ثلاث هزائم، ومواجهة واحدة انتهت من دون نتيجة.

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المصدر: "u-f.ru/article/sport"

نايف الكوردي