شاهد.. قتال شرس في نزال دموي "للجنس اللطيف"

احتفظت البرازيلية كريستين سيبورغ، بلقب بطلة رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، بفوزها على متحديتها الأمريكية هولي هولمز، في نزال مثير جمعهما، صباح الأحد، بلاس فيغاس الأمريكية.

وتمكنت البطلة البرازيلية من الفوز على متحديتها الأمريكية، بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بعد خمس جولات من الإثارة، في النزال الرئيسي، على لقب بطلة العالم للوزن الخفيف المتوسط، وذلك ضمن سهرة دورة "UFC 219"، في ختام العام 2017.

ودافعت كريستين جوستينو (سيبورغ)، (32 عاما)، بذلك لأول مرة عن اللقب، الذي أحرزته في يوليو/تموز الماضي، بفوزها على الأمريكية الأخرى تونيا ايفنغر، محققة انتصارها الـ 19، خلال مسيرتها الاحترافية، حتى الآن، منها 16 بالضربة القاضية وثلاثة بالنقاط، مقابل هزيمة واحدة كانت في بداية مسيرتها في العام 2005، في حين انتهت مواجهة من دون نتيجة.

أما هولي هولمز (36 عاما)، فقد منيت بالهزيمة الرابعة، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا، منها 8 بالضربة القاضية و3 بالنقاط، وتعادل واحد.

المصدر: "u-f.ru/article/sport"

نايف الكوردي