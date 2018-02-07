بالفيديو.. "قاتلي كالفتيات"!

بدأت الملاعب السعودية اليوم تشرع أبوابها للمرأة، بعد أن كانت حكرا على الرجال، حتى في وقت قريب، فقد أصبحت المرأة تحضر المباريات وتمارس مختلف أنواع الرياضة، بعد انتظار طويل.

ونشرت صحيفة "إنديبندنت - The Independent" مقطع فيديو لتدريبات في أحد نوادي رياضة "الكيك بوكسينغ" للسيدات.

وتملك هاله الحمراني (41 عاما)، وهي سيدة من أب سعودي وأم أمريكية، هذا النادي، الذي يسمى "Fight like a girl"، على غرار "Fight like a man"، للدلاة على المساواة بين المرأة والرجل.

وبدأت المرأة السعودية الانخراط في عالم الرياضة، في الآونة الأخيرة، أكثر فأكثر، فقد قررت السلطات السعودية، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وشهد ملعب "الجوهرة المشعة"، يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، أول إطلالة للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، لحضور مباراة الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري المحلي للمحترفين في كرة القدم.

كما رفعت سلطات المملكة الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في سبتمبر/أيلول 2017.

المصدر: "independent.co.uk"

نايف الكوردي