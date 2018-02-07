شاهد.. 9 أهداف في مباراة واحدة!

أمطر فريق مارسيليا شباك مضيفه بورج بيروناس، فريق الدرجة الثانية، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، وذلك ضمن الدور النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وشهد اللقاء تسجيل ثلاثيتين، واحدة منها حملت توقيع المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس "هاتريك"، في الدقائق (16، 48، 71)، أما الـ "هاتريك" الآخر فقد سجله المهاجم اليوناني كونستانتينوس ميتروغلو (20، 40، 81). بينما سجل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، البرازيلي لويس جوستافو (د. 10)، وديميتري بايت (د. 13)، والمهاجم الكاميروني كلينتون موا نجي (د. 89 من ضربة جزاء).

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ويبحث مارسيليا عن اللقب الحادي عشر له في المسابقة، ليعادل حامل الرقم القياسي واللقب، فريق باريس سان جيرمان الذي تغلب بدوره على مضيفه سوشو، فريق الدرجة الثانية أيضا، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي