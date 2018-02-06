دي ماريا يقود الأمراء إلى ربع نهائي كأس فرنسا .. (فيديو)

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على حساب مضيفه سوشو، بفوزه عليه بأربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

ويدين الأمراء الباريسيون بالفضل في انتصارهم للنجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (1، 58، 62)، وزميله الهداف الأوروغوياني أدينسون كافاني، الذي سجل هدفا في الدقيقة 27، بينما سجل فلوريان مارتين هدف سوشو اليتيم في الدقيقة 13، من زمن الشوط الأول.

وواصل باريس سان جيرمان بذلك رحلة الدفاع عن لقب بطل المسابقة، الذي احتكره في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويحمل الرقم القياسي أيضا برصيد 11 لقبا، بفارق لقب واحد أمام مارسيليا، الذي بلغ الدور ذاته على حساب مضيفه بورج بيروناس، إثر فوزه الساحق عليه بتسعة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي