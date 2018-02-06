اللجنة الدولة تكشف عن تورط رياضيين جدد في قضية المنشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بقبول مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، تورط رياضيين جدد مرتبطين بقضية المنشطات، دون الإعلان عن أسمائهم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن فاليري فورنيرون، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بالرياضيين الروس قولها: "استبعدنا 50 مدربا و 10 أعضاء تابعين للطاقم الطبي، من قائمة البعثة الروسية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018".

Комиссия МОК нашла новых связанных с допингом российских спортсменовhttps://t.co/deQHM3cqM9pic.twitter.com/g5YWxIBRJh — События дня (@GazetaRu) February 6, 2018

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وأضافت فاليري فورنيرون، خلال الدورة الـ 132 للجنة الأولمبية الدولية: "عثرنا على رياضيين جدد مرتبطين بالمنشطات، لم يرد ذكرهم في التقارير".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، قد أعلنت الاثنين، رفضها دعوة 15 روسيا، ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2018، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

المصدر: "gazeta.ru"

نايف الكوردي