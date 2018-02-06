اللجنة الأولمبية الدولية تعول على قرار "كاس" ضد رياضيين روس

صرح مدير اللجنة الأولمبية الدولية للاتصالات، مارك آدامز، بأن المنظمة لا تخشى قرار محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، وهي واثقة من موقفها.

وجاء تصريح مارك آدامز عقب رفع 32 رياضيا روسيا دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، بعد رفضها مشاركة رياضيين روس برأتهم محكمة التحكيم الرياضية من قضية المنشطات، في أولمبياد 2018.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن مدير اللجنة الأولمبية الدولية للاتصالات، قوله: "نحن لسنا خائفين، وننتظر النتائج، ونحن واثقون من موقفنا".

وأضاف مارك آدامز: "لقد رأيت تقرير السيدة فاليري فورنيرون، التي أشارت إلى أنه تم البت في قضية كل رياضي بشكل سري. حقيقة لقد أنجز عمل كبير. سنفعل كل ما هو ضروري، لفتح الطريق إلى الألعاب فقط للرياضيين النزيهين. نحن مقتنعون بموقفنا".

المصدر: "vesti.ru"

نايف الكوردي