بطلة روسية: جسدي لم يدرك بعد أنه لن يشارك في أولمبياد 2018

صرحت البطلة الروسية للتزلج السريع، أولغا فاتكولينا، أنه لأمر محزن عدم السماح لها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، رغم تبرئتها من قضية المنشطات.

وتدخل أولغا فاتكولينا ضمن قائمة الرياضيين الروس الـ 15 ممن برأتهم محكمة التحكيم الدولية، من قضية المنشطات، لكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت دعوتهم إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي تنطلق، يوم الجمعة القادم، في مدينة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وقالت أولغا فاتكولينا في مقابل حصرية مع قناة RT: "جسدي لم يدرك بعد بأنني لن أذهب. إنه أمر محزن ومؤلم بالنسبة لي. ولكن هذه ليست نهاية الحياة، يجب علينا الحفاظ على رباطة الجأش".

وأضافت: "الفكرة الأولى التي تخطر في الرأس، لماذا لم يسمحوا، يزيلون الأقوياء، يخافون".

وتابعت: "كانت هناك لحظات غير سارة، الرياضيون الأجانب كانوا يهمسون، التقطوا الصور سرا، لم يكونوا يريدون أن يدخلوا معنا في نفس المصعد. كان أمرا مزعجا جدا".

وأشارت أولغا فاتكولينا إلى أنه في هذه الدورة سيكون هناك المزيد من الشعور بأي ميدالية تدخل في خزينة روسيا، لأنها لا تشارك بمنتخب قوي.

وقال البطلة الروسية إنها لا تعرف من المسؤول عن هذا الوضع، وأضافت: "أريد معاقبتهم، رفع دعوى قضائية جماعية، حتى لا يمر الأمر من دون عقاب. أنا لا أريد للرياضيين الشباب أن يمروا بنفس الوضع".

المصدر: RT

نايف الكوردي