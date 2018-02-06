المدير الرياضي لسان جيرمان يقطع الشك بخصوص نيمار وريال مدريد

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس فرنانديز، أن النجم البرازيلي ليس لديه أي رغبة في مغادرة الليغا 1 والانتقال إلى إسبانيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لويس فرنانديز في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "سأضع يدي في النار إذا انتقل نيمار إلى ريال مدريد".

وأضاف: "باريس سان جيرمان لن يسمح على الإطلاق برحيل نيمار أو كليان مبابي وسيعمل على بقائهم هنا، وعدم الانتقال. نيمار حريص على النجاح هنا وجلب الألقاب. رئيس النادي (ناصر الخليفي) والمشجعون مع نيمار".

وقال فرنانديز: "إنه سعيد جدا، ويشعر براحة تامة هنا مع زملائه. عندما تراه يلعب، لا ترى ما يشاع عنه. إنه حريص على النجاح هنا"، وذلك في إشارة إلى علاقته بزميله المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

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وربطت وسائل الإعلام الإسبانية مسألة انتقال نيمار إلى ريال مدريد في ضوء إعجاب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مرارا بأداء لاعب برشلونة السابق منذ الحفل الشهير في الكرة الذهبية، إضافة إلى النتائج السيئة لريال مدريد في الموسم الحالي، وتراجع أداء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في الفريق وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

يذكر أن نيمار دا سيلفا، الذي احتفل بربيعه الـ 26 أمس الاثنين، قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية، إذ دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة البالغ 222 مليون يورو، ليجعل منه اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، كما أن البرازيلي يتقاضى ثالث أعلى راتب من بين النجوم برصيد 36 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي