فالفيردي يتفوق على غوارديولا!

كسر مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي بتعادل فريقه مع إسبانيول في الليغا، الرقم القياسي لبيب غوارديولا المدرب الأسبق للعملاق الكتالوني والمدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وبتعادل برشلونة اليوم تحت قيادة فالفيردي مع مضيفه إسبانيول في الديربي الكتالوني، وصل برشلونة إلى مباراته الـ 22 متتالية دون خسارة كاسرا رقم البلوغرانا مع غوارديولا موسم 2009-2010 بـ21 مباراة، كأفضل بداية في الدوري في عدد المباريات المتتالية دون أي هزيمة منذ المرحلة الأولى.

وحقق برشلونة الإنجازه الجديد مسجلا 18 انتصارا و4 تعادلات.

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جدير بالذكر أن أطول سلسلة دون خسارة لبرشلونة تعود لموسم 2010-2011 وتبلغ 31 مباراة إلا أنها سجلت بين المرحلتين الثالثة والثالثة والثلاثين من الليغا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر