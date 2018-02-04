الديربي الكتالوني بين برشلونة ومضيفه إسبانيول ينتهي بالتعادل

خيم التعادل الإيجابي (1-1) على الديربي الكتالوني الذي جمع برشلونة ومضيفه إسبانيول اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووسط أمطار غزيرة أثرت بشكل كبير على المستوى الفني للمباراة، افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق جيرارد مورينو بالاغيرو في الدقيقة 66، وعادل لبرشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، فرفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة، ورفع إسبانيول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر